Угроза теракта российскими военными на ЗАЭС уменьшилась — Юсов
Угроза совершения теракта российскими оккупантами на Запорожской АЭС сейчас уменьшилась.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
– ЗАЭС — крупный объект атомной энергетики Украины, захваченный российскими террористами. А это значит, что ни международные, ни украинские нормы атомной безопасности там не соблюдаются. Соответственно, говорить, что там безопасность и порядок, мы сейчас точно не можем. Но да, по сравнению с историей многомесячной давности, непосредственная угроза реализации теракта на данном этапе уменьшилась, – сказал он.
Представитель ГУР отметил, что российские военные, в частности Росгвардия, до сих пор находятся на территории станции. Они провели работы по минированию. Остаются только вопросы реализации заданного сценария для оккупантов.
– Сейчас мы можем утверждать, что полная безопасность ЗАЭС и окружающих территорий будет гарантирована после деоккупации и освобождения ее от российских захватчиков, возвращения под законный украинский контроль. Минирование, которое проводилось россиянами, предусматривало в том числе и реализацию подобного сценария, – подчеркнул Юсов.
Ситуация на ЗАЭС
16 августа стало известно, что российская армия провела военные учения на оккупированной Запорожской АЭС, что является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.
Перед этим в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС в Энергодаре российская администрация переводит шестой энергоблок в состояние горячей остановки.
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