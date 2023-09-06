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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Угроза теракта российскими военными на ЗАЭС уменьшилась — Юсов

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

Угроза совершения теракта российскими оккупантами на Запорожской АЭС сейчас уменьшилась.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– ЗАЭС — крупный объект атомной энергетики Украины, захваченный российскими террористами. А это значит, что ни международные, ни украинские нормы атомной безопасности там не соблюдаются. Соответственно, говорить, что там безопасность и порядок, мы сейчас точно не можем. Но да, по сравнению с историей многомесячной давности, непосредственная угроза реализации теракта на данном этапе уменьшилась, – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что российские военные, в частности Росгвардия, до сих пор находятся на территории станции. Они провели работы по минированию. Остаются только вопросы реализации заданного сценария для оккупантов.

– Сейчас мы можем утверждать, что полная безопасность ЗАЭС и окружающих территорий будет гарантирована после деоккупации и освобождения ее от российских захватчиков, возвращения под законный украинский контроль. Минирование, которое проводилось россиянами, предусматривало в том числе и реализацию подобного сценария, – подчеркнул Юсов.

Ситуация на ЗАЭС

16 августа стало известно, что российская армия провела военные учения на оккупированной Запорожской АЭС, что является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.

Перед этим в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС в Энергодаре российская администрация переводит шестой энергоблок в состояние горячей остановки.

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Источник: Укринформ
Андрій Юсов, Война в Украине, ЗАЕС, Запорожская область, Російська агресія
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