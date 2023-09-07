Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши

Западные партнеры должны сделать для Украины больше, поскольку Киев не может позволить себе долгую войну.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью Укринформу.

— По моему мнению, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, на взаимное уничтожение. Это война за ресурсы, россияне имеют другие стандарты по потерям, по резервистам, по очередным танкам из 60-х годов прошлого века, которые они направляют на фронт, — сказал он.

Анджейчак отметил, что РФ коррумпирует весь мир, чтобы получать технологии, которых ей не хватает.

— Это несопоставимо с тем, что делаем мы, — добавил руководитель польского Генштаба.

По его словам, Украина не может позволить себе долгую войну, поскольку имеет меньшее количество людей для ее ведения и дальнейшего восстановления страны. Мир также должен создать условия для того, чтобы украинцы возвращались домой.

— Поэтому Украина должна победить, мы вообще не должны допускать другого варианта, — подчеркнул он.

Кроме того, Анджейчак считает, что в случае поражения Украины будет потеряна Беларусь, а также доверие к Североатлантическому альянсу и западной цивилизации.

— А на это все смотрит Китай. Поэтому это — глобальное дело. Война в Украине не является локальным конфликтом, а важнейшей войной, которая имеет глобальное значение, — отметил генерал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно набирают обороты в контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои.

Источник : Укринформ

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