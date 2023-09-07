Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши

Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Фото: Getty Images

Западные партнеры должны сделать для Украины больше, поскольку Киев не может позволить себе долгую войну.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью Укринформу.

— По моему мнению, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, на взаимное уничтожение. Это война за ресурсы, россияне имеют другие стандарты по потерям, по резервистам, по очередным танкам из 60-х годов прошлого века, которые они направляют на фронт, — сказал он.

Анджейчак отметил, что РФ коррумпирует весь мир, чтобы получать технологии, которых ей не хватает.

— Это несопоставимо с тем, что делаем мы, — добавил руководитель польского Генштаба.

По его словам, Украина не может позволить себе долгую войну, поскольку имеет меньшее количество людей для ее ведения и дальнейшего восстановления страны. Мир также должен создать условия для того, чтобы украинцы возвращались домой.

— Поэтому Украина должна победить, мы вообще не должны допускать другого варианта, — подчеркнул он.

Кроме того, Анджейчак считает, что в случае поражения Украины будет потеряна Беларусь, а также доверие к Североатлантическому альянсу и западной цивилизации.

— А на это все смотрит Китай. Поэтому это — глобальное дело. Война в Украине не является локальным конфликтом, а важнейшей войной, которая имеет глобальное значение, — отметил генерал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно набирают обороты в контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои.

Читайте также
Бойцы Гвардии наступления подняли украинские флаги в селах Строевка и Тополя на границе с РФ
прапор на Херсонщині

Источник: Укринформ
Война в Украине, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сформировала “ударный кулак” на Купянском направлении, но врагу не хватает техники — ВСУ
Бої на фронті
В разведке США оценили возможности Украины прорвать линии обороны РФ до конца года
ЗСУ на фронті
Поддерживал РФ и присвоил землю: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП
Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Повреждены 20 квартир. Во время ночной атаки на Сумщине Shahed-136 попал в жилой квартал
Вибух
Бойцы Гвардии наступления подняли украинские флаги в селах Строевка и Тополя на границе с РФ
прапор на Херсонщині

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Война на взаимное уничтожение. Запад должен сделать для Украины больше — глава Генштаба Польши
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь