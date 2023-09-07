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Війна на взаємне знищення. Захід повинен зробити для України більше – глава Генштабу Польщі

Війна на взаємне знищення. Захід повинен зробити для України більше – глава Генштабу Польщі
Фото: Getty Images

Західні партнери повинні зробити для України більше, оскільки Київ не може дозволити собі довгу війну.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак в інтерв’ю Укрінформу.

– На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт, – сказав він.

Анджейчак зазначив, що РФ корумпує цілий світ, аби отримувати технології, яких їй не вистачає.

– Це неспівставне з тим, що робимо ми, – додав керівник польського Генштабу.

За його словами, Україна не може дозволити собі довгу війну, оскільки має меншу кількість людей для її ведення і подальшого відбудовування країни. Світ також повинен створити умови для того, щоб українці поверталися додому.

– Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту, – наголосив він.

Окрім того, Анджейчак вважає, що у разі поразки України буде втрачено Білорусь, а також довіру до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації.

– А на це все дивиться Китай. Тому це – глобальна справа. Війна в Україні не є локальним конфліктом, а найважливішою війною, яка має глобальне значення, – зауважив генерал.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України поступово набирають обертів у контрнаступі, попри важкі бої.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Польща
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