Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Срочно
Все вражеские цели, направлявшиеся к Киеву, уничтожены – КГВА
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ

прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков
Фото: Офис президента

Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угроз, которые Россия создает в Черном море.

Об этом заявил премьер-министр страны Николай Денков, сообщает Novinite.

Глава правительства подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты государства.

Сейчас смотрят

— Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам, — сказал он, напомнив о ракетных ударах со стороны РФ по Варне в 1915 году, осуществленных с воды.

По словам Денкова, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны.

Это также способствовало тому, что Болгария всячески поддерживает Украину.

— Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние, — отметил Денков.

Читайте также
Из-за действий Москвы: в Болгарии не исключают столкновения НАТО с РФ в Черном море
міністр оборони Болгарії

Болгария, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная атака БпЛА и новый пакет помощи от США: 562-й день войны
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
Австрия отказалась экстрадировать украинских мужчин-уклонистов — СМИ
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Подготовка ВСУ и потребности армии: Залужный провел разговор с начальником штабов ВС Франции
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
За сентябрь должны достичь конкретных результатов по оружию в работе с партнерами – Зеленский
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
США выделяют новый пакет помощи Украине на $600 млн
снаряд артилерія

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Не пропустил ни одного боя: история капитана бригады Червона калина
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
Под дулами автоматов и без сверки документов: как проходят “выборы” на оккупированных территориях
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
Фонд Виктора Пинчука вместе с Офисом президента открыли выставку в Берлине о военных преступлениях РФ
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
Поддержка Украины не ослабнет: заявления накануне саммита G20
Болгария усилит береговую охрану ракетами из-за угроз со стороны РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь