Валентина Чорна, редакторка стрічки
Болгарія посилить берегову охорону ракетами через загрози з боку РФ
Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози, які Росія створює у Чорному морі.
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик