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Болгарія посилить берегову охорону ракетами через загрози з боку РФ

прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков
Фото: Офіс президента

Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози, які Росія створює у Чорному морі.

Болгарія, Війна в Україні
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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