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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из-за действий Москвы: в Болгарии не исключают столкновения НАТО с РФ в Черном море

міністр оборони Болгарії

Действия России могут повлечь столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку РФ постоянно пытается расширить зону своего контроля.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью болгарскому телеканалу Nova TV.

— Мы не можем исключать столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности расширяя зону, в которой она осуществляет контроль, — заявил Тагарев.

По мнению болгарского министра, окончание войны зависит от Украины, а главным условием для этого является восстановление контроля над всеми своими территориями.

Также Тагарев сказал, что не воспринимает серьезно слова 45-го президента США Дональда Трампа о том, что он якобы может остановить войну за 24 часа.

Ранее Тагарев заявлял, что защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.

Фото: Минобороны Болгарии

Источник: Novinite

Болгария, НАТО, Росія, Черное море
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