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КНДР может договориться с Кремлем о поставках оружия – FT

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, готов заключить с Кремлем соглашение о поставках оружия.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на оценки экспертов.

Журналисты отмечают, что Ким Чен Ын в ближайшие дни планирует посетить портовый город Владивосток на Дальнем Востоке РФ и встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Это может произойти на полях Восточного экономического форума.

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По данным FT, темой встречи может стать “продажа боеприпасов Москве для ее войны против Украины”.

Пока неясно, что может предусматривать соглашение между КНДР и Россией. Издание предполагает, что Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности, которые Москва будет применять на поле боя в Украине.

РФ же может предоставить Северной Корее зерно, нефть и военные технологии, а также предложить “твердую валюту для оплаты”.

Кроме того, Пхеньян мог бы склонить Россию к предоставлению высокочувствительных военных технологий, которые усилили бы угрозы для соседей КНДР, особенно Южной Кореи и Японии.

– Сотрудничество между РФ и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет, — цитирует издание мнение экспертов.

FT напоминает, что в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян, где осмотрел выставку вооружений, на которой были представлены ударные и разведывательные дроны, а также новейшие межконтинентальные баллистические ракеты.

Северная Корея открыто поддержала войну РФ против Украины. Пхеньян поставлял оружие наемникам ЧВК Вагнера и не поддержал резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ.

Недавно в Белом доме предупреждали, что Северная Корея “заплатит цену”, если предоставит РФ оружие для войны против Украины. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, дискуссии между Москвой и Пхеньяном “активно продвигаются”.

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Ким Чен Ын, КНДР, Російська агресія
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