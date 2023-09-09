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Юлія Соколова, редакторка стрічки

КНДР може домовитися з Кремлем про постачання зброї – FT

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, готовий укласти з Кремлем угоду щодо постачання зброї.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на оцінки експертів.

Журналісти зазначають, що Кім Чен Ин найближчими днями планує відвідати портове місто Владивосток на Далекому Сході РФ і зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Це може статися на полях Східного економічного форуму.

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За даними FT, темою зустрічі може стати “продаж боєприпасів Москві для її війни проти України”.

Поки що незрозуміло, що може передбачати угода між КНДР та Росією. Видання припускає, що Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності, які Москва застосовуватиме на полі бою в Україні.

Натомість РФ може надати Північній Кореї зерно, нафту та військові технології, а також запропонувати “тверду валюту для оплати”.

Крім того, Пхеньян міг би схилити Росію до надання високочутливих військових технологій, які б посилили загрози для сусідів КНДР, особливо Південної Кореї та Японії.

– Співпраця між РФ та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет, – цитує видання думку експертів.

FT нагадує, що в липні міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Пхеньян, де оглянув виставку озброєнь, на якій були представлені ударні та розвідувальні дрони, а також новітні міжконтинентальні балістичні ракети.

Північна Корея відкрито підтримала війну РФ проти України. Пхеньян постачав зброю найманцям ПВК Вагнера та не підтримав резолюцію ООН, яка засуджувала вторгнення РФ.

Нещодавно в Білому домі попереджали, що Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть РФ зброю для війни проти України. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”.

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Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Кім Чен Ин, КНДР, Російська агресія
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