Страны НАТО проведут крупнейшие учения со времен холодной войны — FT

В следующем году НАТО проведет крупнейшие совместные учения со времен холодной войны. Военные будут отрабатывать отражение российской агрессии против одного из членов Альянса.

Об этом сообщает The Financial Times.

По словам представителей НАТО, в учениях примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тыс. военнослужащих.

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Тренировки будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте. К учениям будут привлечены все страны-члены НАТО и Швеция.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о том, что Россия избежала ответственности за агрессию против Грузии в 2008-м и Украины в 2014 году.

Источник : Financial Times

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