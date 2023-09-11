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В ГУР рассказали, объявит ли Путин открытую мобилизацию этой осенью

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

В России продолжается скрытая мобилизация — только в этом году призвали от 90 до 100 тыс. россиян для пополнения потерь на фронте и создания новых соединений.

Однако масштабной мобилизации может не быть, считает представитель ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

В интервью РБК-Украина он рассказал, что сейчас россияне сосредоточены на проведении фейковых выборов на оккупированных территориях Украины. Далее начнут готовиться к выборам президента в марте следующего года.

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— Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Видимо, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже, — отметил Вадим Скибицкий.

Но несмотря на все Кремль готовится к продолжению мобилизации. В России приняли необходимое законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить на вызовы в военкоматы, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.

Кроме того, российский генштаб посчитал, сколько людей и из каких регионов стоит призывать. Сейчас они мобилизуют людей из всех регионов, а особенно из депрессивных — где люди идут воевать, чтобы заработать деньги.

— Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: Мы призываем еще 500 тыс. человек. В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тыс. контрактников и призывают 240 тыс. срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь у них срочники не участвуют в боевых действиях), — пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Потенциальным контрактникам обещают большую зарплату и якобы их не отправят в горячие точки, как вот мобилизованных.

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Ранее сообщалось, что в Луганской области после фейковых выборов российские оккупанты планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ.

Армия России, Война в Украине, мобілізація, Путін, Росія
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