Країни НАТО проведуть найбільші навчання з часів холодної війни – FT

Наступного року НАТО проведе найбільші спільні навчання з часів холодної війни. Військові відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного з членів Альянсу.

Про це повідомляє The Financial Times.

За словами представників НАТО, у навчаннях візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тис. військовослужбовців.

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Тренування відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії в лютому і березні. До навчань будуть залучені всі країни-члени НАТО та Швеція.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про те, що Росія уникла відповідальності за агресію проти Грузії у 2008-му й України у 2014 році.

Джерело : Financial Times

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