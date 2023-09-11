Країни НАТО проведуть найбільші навчання з часів холодної війни – FT
Наступного року НАТО проведе найбільші спільні навчання з часів холодної війни. Військові відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного з членів Альянсу.
Про це повідомляє The Financial Times.
За словами представників НАТО, у навчаннях візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тис. військовослужбовців.
Тренування відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії в лютому і березні. До навчань будуть залучені всі країни-члени НАТО та Швеція.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про те, що Росія уникла відповідальності за агресію проти Грузії у 2008-му й України у 2014 році.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик