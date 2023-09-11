Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Российская Федерация потеряла около $40 млрд, заработанных на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Стало известно, что просто невозможно вывести деньги РФ из индийской финансовой системы.

По данным иностранных изданий, нефть, золото и пшеница обычно продаются в долларах США. Однако из-за санкций финансовая система России стала фактически изолированной от мира запретом на использование доллара в официальных международных транзакциях.

Москва пыталась обойти санкции с помощью продажи нефти в Китай и Индию за местную валюту стран — юани и рупии соответственно. Так РФ пыталась подорвать роль доллара США как основной мировой валюты.

Сейчас смотрят

Затем стало известно, что забрать деньги России не удастся. Индийское правительство жестко контролирует оборот рупий для поддержания внутренней финансовой стабильности.

Вывести за границу миллиарды заработанных рупий просто не дают возможности, а потратить эти средства в Индии на нужные России товары невозможно, потому что их нет в таком количестве.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Москва уже потеряла надежду вывести эти деньги, поэтому планирует их инвестировать в саму же Индию.

Читайте также
Иран хочет передать РФ ракеты малой и большой дальности — глава Моссада
Аятолла Алі Хаменеї, Іран

Источник: Newsweek
Індія, Война в Украине, Деньги, нефть, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Германия и Украина построят ветровую электростанцию на ЧАЭС — Бербок
Анналена Бербок
Что будет с уклонистами, подделавшими документы и выехавшими за границу: отвечает юрист
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Ракета Х-31П
За три месяца работы Единого реестра оружия поступило более 57 тыс. заявлений на получение разрешений — МВД
Вогнепальна зброя
Все эти случаи не связаны с помощью наших партнеров: Зеленский о коррупции в Украине
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь