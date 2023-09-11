РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло

Российская Федерация потеряла около $40 млрд, заработанных на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Стало известно, что просто невозможно вывести деньги РФ из индийской финансовой системы.

По данным иностранных изданий, нефть, золото и пшеница обычно продаются в долларах США. Однако из-за санкций финансовая система России стала фактически изолированной от мира запретом на использование доллара в официальных международных транзакциях.

Москва пыталась обойти санкции с помощью продажи нефти в Китай и Индию за местную валюту стран — юани и рупии соответственно. Так РФ пыталась подорвать роль доллара США как основной мировой валюты.

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Затем стало известно, что забрать деньги России не удастся. Индийское правительство жестко контролирует оборот рупий для поддержания внутренней финансовой стабильности.

Вывести за границу миллиарды заработанных рупий просто не дают возможности, а потратить эти средства в Индии на нужные России товары невозможно, потому что их нет в таком количестве.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Москва уже потеряла надежду вывести эти деньги, поэтому планирует их инвестировать в саму же Индию.

Источник : Newsweek

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