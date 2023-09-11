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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Иран хочет передать РФ ракеты малой и большой дальности — глава Моссада

Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Фото: Getty Images

Иран намерен передать Российской Федерации ракеты малой и большой дальности.

Об этом заявил директор Моссада Дэвид Барнеа на ежегодной конференции Института контртеррористической политики (ИКТ) при Университете Рейхмана в Герцлии.

О каком именно типе вооружения идет речь, он не уточнил и отметил, что предыдущие попытки Ирана передать россиянам ракеты были сорваны.

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— У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше сделок. Мы опасаемся, что россияне передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь, — сказал глава Моссада.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщило, что Россия планирует с помощью Ирана изготовить около 6 тыс. ударных беспилотников до середины 2025 года.

Агрессор может использовать их для атак на украинские города.

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Иран, Безпілотники, Ракета, Російська агресія, Росія
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