РФ фактично втратила весь прибуток від продажу нафти в Індію: як це відбулося
Російська Федерація втратила близько $40 млрд, зароблених на продажі нафти в Індію за останні місяці. Стало відомо, що просто неможливо вивести гроші РФ з індійської фінансової системи.
За даними іноземних видань, нафта, золото та пшениця зазвичай продаються в доларах США. Проте через санкції фінансова система Росії стала фактично ізольованою від світу забороною на використання долара в офіційних міжнародних транзакціях.
Москва намагалася обійти санкції за допомогою продажу нафти до Китаю та Індії за місцеву валюту країн – юані та рупії відповідно. Так РФ намагалася підірвати роль долара США як основної світової валюти.
Потім стало відомо, що забрати гроші Росії не вдасться. Індійський уряд жорстко контролює обіг рупій для підтримки внутрішньої фінансової стабільності.
Вивести за кордон мільярди зароблених рупій просто не дають можливості, а витратити ці кошти в Індії на потрібні Росії товари неможливо, тому що їх немає в такій кількості.
Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Москва вже втратила надію вивести ці гроші, тому планує їх інвестувати в саму ж Індію.
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