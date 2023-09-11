РФ фактично втратила весь прибуток від продажу нафти в Індію: як це відбулося

Російська Федерація втратила близько $40 млрд, зароблених на продажі нафти в Індію за останні місяці. Стало відомо, що просто неможливо вивести гроші РФ з індійської фінансової системи.

За даними іноземних видань, нафта, золото та пшениця зазвичай продаються в доларах США. Проте через санкції фінансова система Росії стала фактично ізольованою від світу забороною на використання долара в офіційних міжнародних транзакціях.

Москва намагалася обійти санкції за допомогою продажу нафти до Китаю та Індії за місцеву валюту країн – юані та рупії відповідно. Так РФ намагалася підірвати роль долара США як основної світової валюти.

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Потім стало відомо, що забрати гроші Росії не вдасться. Індійський уряд жорстко контролює обіг рупій для підтримки внутрішньої фінансової стабільності.

Вивести за кордон мільярди зароблених рупій просто не дають можливості, а витратити ці кошти в Індії на потрібні Росії товари неможливо, тому що їх немає в такій кількості.

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Москва вже втратила надію вивести ці гроші, тому планує їх інвестувати в саму ж Індію.

Джерело : Newsweek

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