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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ фактично втратила весь прибуток від продажу нафти в Індію: як це відбулося

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Російська Федерація втратила близько $40 млрд, зароблених на продажі нафти в Індію за останні місяці. Стало відомо, що просто неможливо вивести гроші РФ з індійської фінансової системи.

За даними іноземних видань, нафта, золото та пшениця зазвичай продаються в доларах США. Проте через санкції фінансова система Росії стала фактично ізольованою від світу забороною на використання долара в офіційних міжнародних транзакціях.

Москва намагалася обійти санкції за допомогою продажу нафти до Китаю та Індії за місцеву валюту країн – юані та рупії відповідно. Так РФ намагалася підірвати роль долара США як основної світової валюти.

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Потім стало відомо, що забрати гроші Росії не вдасться. Індійський уряд жорстко контролює обіг рупій для підтримки внутрішньої фінансової стабільності.

Вивести за кордон мільярди зароблених рупій просто не дають можливості, а витратити ці кошти в Індії на потрібні Росії товари неможливо, тому що їх немає в такій кількості.

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Москва вже втратила надію вивести ці гроші, тому планує їх інвестувати в саму ж Індію.

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Джерело: Newsweek
Індія, Війна в Україні, Гроші, нафта, Росія
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