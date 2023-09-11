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Оружие КНДР позволит РФ затянуть войну, но не изменит ее ход — Bloomberg

Оружие КНДР позволит РФ затянуть войну, но не изменит ее ход — Bloomberg
Фото: Getty Images

Северокорейское оружие может позволить России затянуть агрессию против Украины. В то же время это вооружение недостаточно современное, чтобы изменить ход войны.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что на этой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. США заявили, что встреча будет сосредоточена на поставках оружия в Москву.

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Хотя Пхеньян и Москва отрицают обвинения США в поставках оружия, Северная Корея обладает одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, используемом Россией для осуществления неизбирательных атак на Украину.

— Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение, — сказал Теренс Рериг, профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США.

По его словам, Путин надеется на ослабление поддержки Украины Западом. Больше боеприпасов позволят диктатору продолжать эту стратегию.

Боеприпасы из Северной Кореи могли бы выиграть время для России, дав ее внутренней промышленности шанс догнать спрос.

— Добавление Северной Кореи в список поставщиков оружия в войне помогло бы восполнить дефицит боеприпасов и других систем вооружений, который российским производителям оружия трудно восполнить, — сказал Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина.

Он добавил, что обращение к Северной Корее за военной помощью “может свидетельствовать о борьбе за сохранение производства внутри страны”.

Bloomberg указывает, что среди северокорейских товаров, которые, вероятно, есть в списке желаний Путина, — артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также 122-мм ракеты.

Северная Корея, находящаяся под жесткими санкциями, не имеет доступа к технологиям, которые бы позволили ей массово производить любое высокоточное управляемое оружие. У нее есть запасы противотанковых ракет и ракет класса “земля-воздух”, но ее вооружение может не сравниться с некоторыми новейшими видами оружия, которые США и их партнеры по НАТО посылают в Украину.

Северная Корея также является одной из немногих стран с большими запасами танков советских времен, таких как Т-54 и Т-62, которые Москва использует в войне против Украины, и она может поставлять запасные части, считает эксперт по вопросам вооружений Йост Олиманс.

Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия.

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Источник: Bloomberg
Война в Украине, Зброя, КНДР, Росія
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