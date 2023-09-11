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Зброя КНДР дозволить РФ затягнути війну, але не змінить її хід – Bloomberg

Зброя КНДР дозволить РФ затягнути війну, але не змінить її хід – Bloomberg
Фото: Getty Images

Північнокорейська зброя може дозволити Росії затягнути агресію проти України. Водночас це озброєння недостатньо сучасне, щоб змінити хід війни.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що цього тижня лідер КНДР Кім Чен Ин проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. США заявили, що зустріч буде зосереджена на постачанні зброї до Москви.

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Хоча Пхеньян і Москва заперечують звинувачення США в поставках зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії і некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, що використовується Росією для здійснення невибіркових атак на Україну.

– Постачання боєприпасів з Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження, – сказав Теренс Реріг, професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США.

За його словами, Путін сподівається на ослаблення підтримки України Заходом. Більше боєприпасів дозволять диктатору продовжувати цю стратегію.

Боєприпаси з Північної Кореї могли б виграти час для Росії, давши її внутрішній промисловості шанс наздогнати попит.

– Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допомогло б заповнити дефіцит боєприпасів та інших систем озброєнь, який російським виробникам зброї важко заповнити, – сказав Девід Шмерлер, старший науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна.

Він додав, що звернення до Північної Кореї за військовою допомогою “може свідчити про боротьбу за збереження виробництва всередині країни”.

Bloomberg вказує, що серед північнокорейських товарів, які, ймовірно, є у списку бажань Путіна, – артилерійські снаряди калібру 122 мм і 152 мм, а також 122-мм ракети.

Північна Корея, що перебуває під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які б дозволили їй масово виробляти будь-яку високоточну керовану зброю. У неї є запаси протитанкових ракет і ракет класу “земля-повітря”, але її озброєння може не зрівнятися з деякими новітніми видами зброї, які США та їхні партнери по НАТО надсилають в Україну.

Північна Корея також є однією з небагатьох країн з великими запасами танків радянських часів, як-от Т-54 і Т-62, які Москва використовує у війні проти України, і вона може постачати запасні частини, вважає експерт з питань озброєнь Йост Оліманс.

Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

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Джейк Салліван

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Зброя, КНДР, Росія
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