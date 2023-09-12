Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Какие вещи запрещено перевозить через границу: полный список
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенатор Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине работу Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Конгресс должен расследовать, что здесь произошло и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером, — сказала она.

Указано, что Маск, генеральный директор SpaceX, будет в числе руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытом саммите с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Сейчас смотрят

Уоррен также хочет, чтобы Министерство обороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Председатель Комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также заявил, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, а президенты решали, что с ними делать.

7 сентября издание CNN сообщило, что в отрывке книги об Илоне Маске говорилось о срыве атаки ВСУ на российский флот.

Миллиардер в прошлом году якобы тайно приказал отключить Starlink неподалеку от Крыма, чтобы не допустить удара по кораблям РФ, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.

Решение Маска было вызвано страхом, что такие действия приведут к применению ядерного оружия Россией.

Позже Илон Маск отреагировал на заявления о том, что он тайно отключил работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. По его словам, в этом районе сервис и так не был доступен, а он просто отказался его включить.

Читайте также
Маск сначала помог Украине, а потом сорвал тайную атаку на флот РФ в Крыму: WP рассказала подробности
Ілон Маск

Источник: Bloomberg
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Война в Украине, Сенат США, США, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Независимо от решения ЕС. Польша заявила, что не будет возобновлять импорт украинского зерна
Зерно, збір урожаю
Говорили только о фронте: Зеленский собрал военный кабинет
Володимир Зеленський
Реакция на “хлопки”: вокруг Москвы усиливают ПВО для защиты от дронов
Москва
В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв: что известно
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска
ООН назвали количество гражданских жертв с начала войны в Украине
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (11.09.2023)
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (11.09.2023)
Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь