Блокировка работы Starlink возле Крыма. В Сенате требуют провести расследование в отношении Маска

Сенатор Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине работу Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Конгресс должен расследовать, что здесь произошло и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером, — сказала она.

Указано, что Маск, генеральный директор SpaceX, будет в числе руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытом саммите с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

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Уоррен также хочет, чтобы Министерство обороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Председатель Комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также заявил, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, а президенты решали, что с ними делать.

7 сентября издание CNN сообщило, что в отрывке книги об Илоне Маске говорилось о срыве атаки ВСУ на российский флот.

Миллиардер в прошлом году якобы тайно приказал отключить Starlink неподалеку от Крыма, чтобы не допустить удара по кораблям РФ, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.

Решение Маска было вызвано страхом, что такие действия приведут к применению ядерного оружия Россией.

Позже Илон Маск отреагировал на заявления о том, что он тайно отключил работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. По его словам, в этом районе сервис и так не был доступен, а он просто отказался его включить.

Источник : Bloomberg

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