Маск сначала помог Украине, а потом сорвал тайную атаку на флот РФ в Крыму: WP рассказала подробности

В начале полномасштабного вторжения России тысячи терминалов Starlink помогли Украине удержать связь, как и во время зимних блэкаутов.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой прислать Украине терминалы. Он написал: Просим обеспечить Украину станциями Starlink. Маск согласился, и через два дня в Украину прибыли первые 500 терминалов. Позже SpaceX отправил еще 2 тыс. терминалов через Польшу.

Как пишет The Washington Post, Маск связался через Zoom с президентом Владимиром Зеленским, обсудил логистику более масштабного развертывания и пообещал посетить Украину, когда война закончится.

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Но чем дольше длилась полномасштабная война, тем более противоречивые заявления об Украине делал Маск. В частности, писал об успешной мобилизации россиян, призывал не раздражать Москву и признавать за ней право на оккупированные территории.

Казалось, что из сторонника Украины Маск превращался в человека, готового отдать победу Путину, чтобы не допустить большей эскалации. Об этом в своей новой книге Илон Маск написал известный биограф Уолтер Айзексон.

Во время работы над книгой от много общался с миллиардером. Отрывок из книги опубликовало издание The Washington Post. Коротко рассказываем, о чем там говорится.

Маск дважды в день получал отчеты о работе Starlink в Украине и о том, как терминалы помогали ВСУ.

— Комплекты Starlink уже позволяют Вооруженным силам Украины продолжать работу командных центров на театре боевых действий. Эти комплекты могут быть вопросом жизни или смерти, поскольку противник сейчас уделяет значительное внимание инфраструктуре связи. Они просят больше, — написала директор SpaceX по операциям Starlink Лорен Дрейер Маску 1 марта.

На следующий день SpaceX отправила еще 2 тыс. терминалов через Польшу. Но Дрейер сказал, что в некоторых районах электричество отключили, поэтому многие из них не будут работать. Маск согласовывал новые отправки, а еще предложил предоставить батареи и солнечные панели, чтобы Starlink работал там, где отключали электроэнергию.

Уже в марте 2022 года благодаря Starlink работало украинское телевидение. Маск обеспечивал связью подразделение специальных операций и позволял украинскому командованию связываться с Объединенным командованием специальных операций США.

В сентябре 2022 года позиция Маска изменилась, после того как миллиардер узнал, что Украина хочет тайно атаковать российский флот в оккупированном Севастополе. Было отправлено шесть надводных дронов-камикадзе и использовано Starlink для наведения целей.

Маск занервничал, а накануне говорил о войне с послом России в США Анатолием Антоновым, который заявил, что атака на Крым приведет к ядерному удару. Миллиардер боялся “мировой катастрофы” и того, что частично в этом будет виноват он.

Маск лично вмешался в украинскую спецоперацию в Крыму. Он тайно приказал своим инженерам выключить Starlink в радиусе 100 км от побережья Крыма. В результате украинская атака провалилась: возле Севастополя дроны потеряли связь и просто прибились к берегу.

Федоров пытался убедить Маска восстановить связь возле полуострова и тайно показал ему дизайн дронов и рассказал, насколько они важны для борьбы за свободу, но получил отказ. Маск ответил ему, что Украина “заходит слишком далеко и хочет нанести России стратегическое поражение”.

В книге говорится, что Маск говорил с чиновниками США и сказал им, что не хочет, чтобы Starlink использовали в наступлении. Это же обещание он дал российскому дипломату.

— Если бы украинцам атаками удалось потопить российский флот, это было бы похоже на мини-Перл-Харбор и привело бы к серьезной эскалации. Мы не хотели быть частью этого, — говорит Маск.

Позже Федоров долго убеждал Маска разрешить использовать Starlink во время деоккупации Юга и Востока. Министр рассказывал миллиардеру о своих близких в оккупированной Васильевке и о российских беззакониях и бесчинствах там. Маск говорил о риске Третьей мировой и необходимости “мирного плана”, потому что мобилизация в РФ приведет к уничтожению всей инфраструктуры Украины. Эти разговоры разочаровали Маска.

— Как я на этой войне? Starlink не имел целью участвовать в войнах. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, ходить в школу и делать хорошие мирные вещи, а не наносить удары с беспилотников, — говорил миллиардер.

SpaceX и США договорились о роли Starlink в Украине в войне до 2023 года. В начале 2023 года в Украину было отправлено более 100 тыс. новых спутниковых тарелок. Кроме того, Starlink запустил спутниковый сервис под названием Starshield, который был специально разработан для военного использования.

SpaceX лицензировала спутники и услуги Starshield для военных и других ведомств США, что позволило правительству определить, как они могут и должны использоваться в Украине и других странах.

Источник : The Washington Post

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