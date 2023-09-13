Из-за вмешательства во внутренние дела: Молдова выдворила российского пропагандиста

Миграционная служба Молдовы под конвоем выдворила из страны главу Sputnik Moldova, 56-летнего россиянина Виталия Денисова. Причина — вмешательство во внутренние дела, создающее угрозу информационной безопасности страны

Денисову также запрещен въезд в Молдову на 10 лет.

Согласно молдавскому законодательству, иностранца могут объявить нежелательным, если он осуществлял, осуществляет или намерен осуществлять деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

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В Молдове после полномасштабного вторжения РФ в Украину заблокировали сайты sputnik.md и gagauznews.md за информацию, разжигающую ненависть в условиях чрезвычайной ситуации в стране. После этого Sputnik запустил новые сайты вместо заблокированных, однако в марте 2023 года спецслужбы Молдовы их также заблокировали.

Источник: NewsMaker

Фото: igm.gov.md

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