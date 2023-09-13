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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Через втручання у внутрішні справи: Молдова вислала російського пропагандиста

Молдова вислала російського пропагандиста

Міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни.

Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.

Згідно з молдавським законодавством іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

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Sputnik Moldova – молдавська філія агентства новин Sputnik, яка входить до державного російського медіахолдингу Russia Today.

У Молдові після повномасштабного вторгнення РФ до України заблокували сайти sputnik.md та gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть в умовах надзвичайної ситуації в країні. Після цього Sputnik запустив нові сайти замість заблокованих, проте у березні 2023 року спецслужби Молдови їх також заблокували.

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Джерело: NewsMaker

Фото: igm.gov.md

Депортація, ЗМІ, Молдова, Російська пропаганда, Росія-Молдова
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