Молдова выслала из страны 22 российских дипломатов

В понедельник, 14 августа, 22 российских дипломата вылетели из Кишинева из-за ухудшения отношений между странами. После того, как в прошлом месяце Молдова приказала Москве отозвать большую часть своей делегации.

Молдавские официальные лица заявили, что сокращение персонала российского посольства до 25 человек с 80 позволит установить паритет с посольством Молдовы в Москве.

Молдавские СМИ опубликовали видео, на котором видно, как два автобуса под конвоем полиции вывозят дипломатов из российского посольства и едут в направлении аэропорта.

Источник в аэропорту Кишинева сообщил Reuters, что самолет с работниками посольства вылетел в российский город Сочи, откуда продолжит свой путь в Москву.

Отмечается, что 23 сотрудника технической поддержки и их семьи также попросили уехать вместе с дипломатами.

По данным Министерства иностранных дел Молдовы, со вторника в Кишиневе могут оставаться не более 10 российских дипломатов и 15 человек вспомогательного персонала.

Между тем в России заявили, что “этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений”.

Источник : The Guardian

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