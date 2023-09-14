Это не испытание миропорядка, а его конец: Блинкен об угрозах от РФ и Китая

Миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны, можно считать окончательно разрушенным. Сейчас мир находится на очередном поворотном моменте истории.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса.

— Это больше, чем просто испытание порядка, сложившегося после холодной войны. Это его конец. Десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место обострению конкуренции с авторитарными государствами, — отметил американский госсекретарь.

По его мнению, война России против Украины продемонстрировала острую угрозу международному порядку.

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Однако он отметил, что Китай представляет собой более серьезную долгосрочную задачу, поскольку располагает экономической, дипломатической, военной и технологической силой.

Блинкен считает, что действия США резко контрастируют с режимами российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Он обратил внимание, что сейчас одна эпоха заканчивается и начинается новая.

По словам Блинкена, принятые решения будут определять будущее на десятилетия вперед, а конкуренты видят мир, определенный обогащением режима. Он убежден, что контраст между этими двумя подходами очевиден, а ставки в противостоянии — гораздо выше для мира.

Источник: Энтони Блинкен

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