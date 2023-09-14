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Это не испытание миропорядка, а его конец: Блинкен об угрозах от РФ и Китая

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны, можно считать окончательно разрушенным. Сейчас мир находится на очередном поворотном моменте истории.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса.

— Это больше, чем просто испытание порядка, сложившегося после холодной войны. Это его конец. Десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место обострению конкуренции с авторитарными государствами, — отметил американский госсекретарь.

По его мнению, война России против Украины продемонстрировала острую угрозу международному порядку.

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Однако он отметил, что Китай представляет собой более серьезную долгосрочную задачу, поскольку располагает экономической, дипломатической, военной и технологической силой.

Блинкен считает, что действия США резко контрастируют с режимами российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Он обратил внимание, что сейчас одна эпоха заканчивается и начинается новая.

По словам Блинкена, принятые решения будут определять будущее на десятилетия вперед, а конкуренты видят мир, определенный обогащением режима. Он убежден, что контраст между этими двумя подходами очевиден, а ставки в противостоянии — гораздо выше для мира.

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Источник: Энтони Блинкен

Война в Украине, Энтони Блинкен, Китай, Росія-Китай, США-Украина
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