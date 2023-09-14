Це не випробування світопорядку, а його кінець: Блінкен про загрози від РФ і Китаю
Світопорядок, який склався після закінчення холодної війни, можна вважати остаточно зруйнованим. Наразі світ перебуває на черговому поворотному моменті історії.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в школі перспективних міжнародних досліджень Джонса Гопкінса.
– Це більше, ніж просто випробування порядку, що склався після холодної війни. Це його кінець. Десятиліття відносної геополітичної стабільності поступилися місцем загостренню конкуренції з авторитарними державами, – зазначив американський держсекретар.
На його думку, війна Росії проти України продемонструвала гостру загрозу міжнародному порядку.
Проте він зазначив, що Китай являє собою більш серйозне довгострокове завдання, оскільки має в розпорядженні економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу.
Блінкен вважає, що дії США різко контрастують із режимами російського диктатора Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Він звернув увагу, що наразі одна епоха закінчується і починається нова.
За словами Блінкена, ухвалені рішення визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед, а конкуренти бачать світ, визначений збагаченням режиму. Він переконаний, що контраст між цими двома підходами очевидний, а ставки у протистоянні – набагато вищі для світу.
Джерело: Ентоні Блінкен
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