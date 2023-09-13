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Валерий Савицкий, редактор ленты

Папа Франциск хочет привлечь Китай к установлению мира в Украине

Кардинал Маттео Дзуппі

Посланник Папы Римского, кардинал Маттео Дзуппи 13-15 сентября посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Целью поездки станет поиск дипломатических усилий для достижения мира в Украине.

Об этом говорится в заявлении Ватикана, обнародованном во вторник, 12 сентября.

— Визит станет следующим этапом миссии понтифика по поддержке гуманитарных инициатив и поиска путей достижения справедливого мира, — отмечается в заявлении.

Повестка дня визита кардинала не уточняется. Однако итальянская газета La Repubblica сообщила, что в Пекине Дзуппи, вероятно, встретится с “высшими институциональными лидерами”, в частности с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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Маттео Дзуппи отметил, что первоочередная задача его миссии – помощь в возвращении детей, которые были депортированы в Россию или на подконтрольные агрессору территории Украины, а не полномасштабные посреднические усилия, сообщает Reuters.

Миротворческие и скандальные высказывания Папы Римского

Напомним, 2 августа в ходе визита в Португалию Франциск призвал Европу найти “смелые пути мира” для прекращения войны в Украине. Кроме того, понтифик извинился перед украинской молодежью за свою неспособность повлиять на войну.

25 августа, выступая перед участниками 10-го Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский заявил, что россияне — наследники “великой” державы, вспомнил в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. Франциск также попросил присутствующих россиян никогда не отказываться от этого наследия и “шагать вперед с этим”.

В ответ спикер МИД Олег Николенко заявил, что именно такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Глава УГКЦ Святослав назвал высказывания Франциска худшим примером империализма и крайнего российского национализма.

В то же время, представительство Святого Престола в Украине заявило, что понтифик никогда не призывал к империалистическим идеям.

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Фото: Офис президента Украины

Китай, Маттео Дзуппі, Папа Римський, Франциск
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