Республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США планирует начать официальное расследование в рамках объявления импичмента президенту Джо Байдену.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец, спикер в Палате представителей Кевин Маккарти.

По его словам, расследование будет сосредоточено на “обвинениях в злоупотреблении властью, обструкции и коррупции” со стороны Байдена.

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Республиканцы проводят расследование в отношении президента с момента получения контроля над Палатой представителей в январе.

В ходе слушаний не было найдено никаких конкретных доказательств неправомерных действий Байдена. Однако они пролили свет на деловые операции сына президента Хантера Байдена, которые, по мнению республиканцев, являются сомнительными, а также на осведомленность Байдена о деятельности его сына.

В кратком заявлении, сделанном в Капитолии США, Маккарти сказал, что существуют “серьезные и достоверные” обвинения, касающиеся поведения президента.

— В совокупности эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры, — сказал он.

В Белому доме уже осудили слова Маккарти.

— Республиканцы в Палате представителей проводят расследование в отношении президента уже девять месяцев и не нашли никаких доказательств правонарушений. Крайняя политика в худшем ее проявлении, — написал пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс в социальной сети.

Сын президента Хантер Байден в настоящее время находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.

Маккарти, законодатель из Калифорнии, также утверждает, что семья президента пользуется особым отношением со стороны сотрудников администрации Байдена, расследующих обвинения в неправомерных действиях.

Это расследование предоставит следователям Конгресса более широкие юридические полномочия для проведения расследований в отношении президента, в том числе путем выдачи повесток на получение документов и свидетельских показаний, которые можно будет с большей легкостью исполнить в суде.

Согласно Конституции США, президент может быть подвергнут импичменту за “государственную измену, взяточничество или другие серьезные преступления или проступки”, и этот процесс может закончиться его отстранением от должности.

Однако любые попытки сместить президента Байдена вряд ли увенчаются успехом.

Для этого необходимо, чтобы Палата представителей, где республиканцы имеют большинство с небольшим перевесом (222 против 212 голосов), проголосовала “за”. Затем этот вопрос должен быть передан на рассмотрение и голосование в Сенат.

Демократы имеют большинство в Сенате, и если дело дойдет до этого, они почти наверняка заблокируют процедуру.

В прошлом 45-й президент США Дональд Трамп — единственный глава Белого дома, дважды подвергавшийся импичменту, — оба раза был оправдан своими коллегами-республиканцами.

Маккарти, который в качестве спикера возглавляет республиканцев в Палате представителей, уже несколько недель лоббируется правыми членами с целью начать расследование импичмента.

Конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды, близкий соратник бывшего президента Дональда Трампа, назвал это заявление “маленьким шагом после нескольких недель давления со стороны консерваторов Палаты представителей, требующих от них более активных действий”.

Ранее он уже угрожал провести голосование по вопросу о лишении Маккарти его руководящих полномочий, если спикер не начнет расследование по факту импичмента.

Власть Маккарти в Палате представителей была непрочной с тех пор, как в январе он занял высший пост после 15 туров голосования в Палате, что является современным рекордом. В рамках переговоров, в результате которых он получил молоток, он согласился предоставить одному члену Конгресса право инициировать голосование по его отстранению от должности.

В настоящее время Маккарти пытается провести через Палату представителей ряд законопроектов о бюджетных расходах. Эти законопроекты должны быть одобрены Конгрессом до конца сентября, чтобы избежать частичной остановки работы правительства США.

Выступление Маккарти в поддержку импичмента можно рассматривать как попытку заручиться поддержкой правых республиканцев в Палате представителей в преддверии бюджетных баталий.

Однако такая стратегия сопряжена с определенными рисками. Республиканцы-центристы в конкурентных округах выражают беспокойство по поводу агрессивного выдвижения импичмента, опасаясь, что это оттолкнет независимых и умеренных избирателей, которые привели их к победе.

Демократы уже указывают на то, что Маккарти резко критиковал лидера демократов Нэнси Пелоси в 2019 г., когда она объявила о проведении расследования по вопросу импичмента Трампа без официального голосования.

Хотя на данный момент Маккарти лишь заявил, что одобряет проведение расследования по вопросу импичмента, давление будет нарастать в связи с необходимостью проведения официального голосования в Палате представителей, которое установит правила проведения слушаний по вопросу импичмента.

Такое голосование поставит центристов в известность — и даст почву для нападок со стороны демократов на всеобщих выборах в ноябре 2024 года, отмечает BBC.

Источник : BBC

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