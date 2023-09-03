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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Не тратьте время на фейки. Подоляк заявил, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины

Не тратьте время на фейки. Подоляк заявил, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины
Фото: Офис президента

Выборы в той или иной стране из демократического, проукраинского лагеря (в том числе, и в США) не изменят формат поддержки Украины в войне против российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: мы боимся России, мы хотим проиграть слабой России, мы всегда врали вам, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, стоят того, чтобы их защищать. Мы хотим, чтобы в мире царил хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия. Мы хотим, чтобы украинцы, которые защищают свою землю, свои семьи, свои дома, потерпели поражение, и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где не существует правил и международного права – пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины отметил, что это просто невозможно. Ни одна страна мира после выборов не примет капитуляцию демократии, в связи с чем Украина будет продолжать получать всестороннюю поддержку до справедливого финала в этой страшной войне.

– Поэтому не тратьте свои эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости, – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время дебатов среди кандидатов для баллотирования в президенты США от Республиканской партии политики так и не нашли общего языка относительно поддержки Украины.

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Война в Украине, Выборы в США, Михаил Подоляк, Російська агресія, Украина
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