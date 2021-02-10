Импичмент в США: Сенат обсуждает Twitter Трампа

Сенат США 10 февраля продолжил рассмотрение импичмента 45-м президенту Дональду Трампу. Сейчас идет второй день заседаний.
Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, после чего 6 января его сторонники штурмовали здание Конгресса.
По предварительной информации, сенаторы надеются завершить рассмотрение и принять решение об импичменте к вечеру субботы, 13 февраля.
На заседании 10 февраля слово было предоставлено стороне обвинения: сенаторам представили ранее не опубликованные кадры камер наблюдения Капитолия.
— Он смотрел это (штурм Капитолия — Ред.) По телевизору, как реалити-шоу. Он наслаждался этим, — сделал выводы Джейми Раскин.
После этого трибуну заняла сенатор-демократ Мадлен Дин, которая перечислила “преступные” действия Трампа, после которых ему следует объявить импичмент.
Среди “Действий отчаявшегося президента” она выделила:
- Игнорирование некоторых судебных решений.
- Давление на чиновников, ответственных за подсчет избирательных голосов.
- Травля сенаторов и членов Конгресса.
- Травля вице-президента Майка Пенса.
- Давление на Минюст.
Главный менеджер по импичменту Джейми Раскин большую часть своего выступления посвятил подробному рассмотрению цитат Трампа с его официальной страницы в Twitter.
По странному стечению обстоятельств, именно сегодня стало известно, что страница Дональда Трампа в Twitter никогда не будет восстановлена.
Такую информацию подтвердили в руководстве соцсети. По словам вице-президент Twitter по финансам Неда Сигала, Трамп не сможет вновь иметь аккаунт в соцмети, даже если повторно займет пост главы государства.
Причиной остаются те же аргументы, которые были озвучены демократами до и во время рассмотрения импичмента 45-м президенту США.