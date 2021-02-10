Импичмент в США: Сенат обсуждает Twitter Трампа

Сенат США 10 февраля продолжил рассмотрение импичмента 45-м президенту Дональду Трампу. Сейчас идет второй день заседаний.

Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, после чего 6 января его сторонники штурмовали здание Конгресса.

По предварительной информации, сенаторы надеются завершить рассмотрение и принять решение об импичменте к вечеру субботы, 13 февраля.

На заседании 10 февраля слово было предоставлено стороне обвинения: сенаторам представили ранее не опубликованные кадры камер наблюдения Капитолия.

— Он смотрел это (штурм Капитолия — Ред.) По телевизору, как реалити-шоу. Он наслаждался этим, — сделал выводы Джейми Раскин.

После этого трибуну заняла сенатор-демократ Мадлен Дин, которая перечислила “преступные” действия Трампа, после которых ему следует объявить импичмент.

Среди “Действий отчаявшегося президента” она выделила:

Игнорирование некоторых судебных решений.

Давление на чиновников, ответственных за подсчет избирательных голосов.

Травля сенаторов и членов Конгресса.

Травля вице-президента Майка Пенса.

Давление на Минюст.

Главный менеджер по импичменту Джейми Раскин большую часть своего выступления посвятил подробному рассмотрению цитат Трампа с его официальной страницы в Twitter.















Штурм Капитолия и цитаты из Twitter: Сенат США продолжает рассмотрение импичмента Трампу / 4 фотографии

По странному стечению обстоятельств, именно сегодня стало известно, что страница Дональда Трампа в Twitter никогда не будет восстановлена.

Такую информацию подтвердили в руководстве соцсети. По словам вице-президент Twitter по финансам Неда Сигала, Трамп не сможет вновь иметь аккаунт в соцмети, даже если повторно займет пост главы государства.

Причиной остаются те же аргументы, которые были озвучены демократами до и во время рассмотрения импичмента 45-м президенту США.