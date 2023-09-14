США введут новые санкции, если КНДР передаст России оружие – Миллер
Соединенные Штаты Америки готовы без колебаний ввести новые санкции, если встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приведет к передаче оружия между двумя странами.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, США уже применили санкции к организации, которые были посредниками в продаже оружия между Северной Кореей и Россией.
— И мы без колебаний введем дополнительные меры, если это необходимо, — заявил представитель американского Госдепартамента.
Официальные лица США предупреждают, что Россия и Северная Корея активно продвигаются в вопросе соглашения об оружии.
Это может привести к тому, что Пхеньян предоставит Москве вооружение для использования в войне против Украины в обмен на санкционированные технологии баллистических ракет.
— Блинкен поднимал ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи во время встреч в Пекине. Мы регулярно поднимали этот вопрос в разговорах с китайскими официальными лицами, — отметил Миллер.
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