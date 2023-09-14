США запровадять нові санкції, якщо КНДР передасть Росії зброю – Міллер

Сполучені Штати Америки готові без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина призведе до передавання зброї між двома країнами.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, США вже наклали санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією.

– І ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно, – заявив речник американського Держдепартаменту.

Офіційні особи США попереджають, що Росія та Північна Корея активно просуваються у питанні угоди про зброю.

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Це може призвести до того, що Пхеньян надасть Москві озброєння для використання у війні проти України в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет.

– Блінкен піднімав ядерну програму та програму балістичних ракет Північної Кореї під час зустрічей у Пекіні. Ми регулярно торкалися цього питання в розмовах із китайськими офіційними особами, – зазначив Міллер.

Джерело : CNN

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