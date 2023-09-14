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Илья Нежигай, редактор ленты

Россия получает боеприпасы от КНДР уже полтора месяца – Буданов

Россия получает боеприпасы от КНДР уже полтора месяца – Буданов
Фото: Getty Images

Россия получает боеприпасы от КНДР уже полтора месяца, среди которых, в частности, снаряды для пушек и РСЗО Град.

Об этом в комментарии NV заявил начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов.

— Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет (соглашение о поставках боеприпасов. – Ред.), это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи, — говорит он.

Глава военной разведки говорит, что речь идет о снарядах калибра 122 мм и 152 мм, что используются для пушек советского образца, и ракетах к РСЗО Град.

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Кроме того, Северная Корея также предоставляет России снаряды для танков, утверждает разведчик.

— К сожалению, для нас Северная Корея — это серьезный производитель вооружений, потому что они способны делать их в больших количествах — такой объем Россия выдавать не способна, — заявил глава ГУР.

Кирилл Буданов добавил, что россияне “откровенно врут”, когда говорят об увеличении собственного производства оружия, а реализация планов РФ по производственным мощностям составляет лишь 3-7% от запланированных объемов.

Вместе с тем, говорит начальник ГУР, КНДР все еще сохраняет производство вооружений и, в определенной степени, это может “негативно повлиять на ход боевых действий в Украине”.

По словам Буданова, официальная Москва хочет получить от Пхеньяна “миллионные партии снарядов”.

— Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро — вопрос, — пояснил Буданов.

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном свидетельствует о значительных проблемах с вооружением внутри России.

Напомним, глава Северной Кореи прибыл в Россию накануне, 12 сентября. Уже сегодня Ким Чен Ын продолжил переговоры с главой Кремля на космодроме Восточный в Амурской области.

Владимир Путин, Ким Чен Ын, Кирилл Буданов, КНДР, Російська агресія, Росія
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