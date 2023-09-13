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Выпускает больше, чем до войны: РФ нарастила производство ракет и танков несмотря на санкции

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Россия нарастила производство ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень. Все необходимые для производства компоненты идут через Армению и Турцию

Об этом пишет New York Times.

— Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом, и увеличила производство ракет. Он выше довоенного уровня, — пишет издание.

Отмечается, что из-за санкций РФ была вынуждена в начале полномасштабной войны минимум на 6 месяцев резко уменьшить производство ракет и другого вооружения. Однако к концу 2022 года военно-промышленное производство России снова стало набирать обороты.

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Россия через организацию нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов, обошла экспортный контроль США. Менее чем за год РФ научилась преодолевать экспортный контроль, направляя основные компоненты для производства через другие страны, например, Турцию и Армению.

В настоящее время чиновники опасаются, что увеличение производства ракет “может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины”.

NYT отмечает, что благодаря доходам от высоких цен на энергоносители РФ получила возможность ввозить контрабандой микроэлектронику и другие компоненты, которые нужны для крылатых ракет и другого высокоточного оружия. А это в свою очередь привело к тому, что военное производство не только восстановилось, но и резко возросло.

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Выпускает больше, чем до войны: РФ нарастила производство ракет и танков несмотря на санкции

Как сообщил высокопоставленный представитель западного министерства обороны, если раньше РФ могла производить 100 танков в год, то сейчас — 200. Также, по словам западных чиновников, РФ близка к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год.

Однако Россия все же испытывает некоторую нехватку, например, крылатых ракет воздушного базирования Х-55.

Военная техника, Ракета, Ракетобудування, Росія
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