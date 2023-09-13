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Випускає більше, ніж до війни: РФ наростила виробництво ракет і танків попри санкції

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Росія наростила виробництво ракет, незважаючи на західні санкції, та навіть перевищила довоєнний рівень. Усі необхідні для виробництва компоненти йдуть через Вірменію та Туреччину.

Про це пише New York Times.

– Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, та збільшила виробництво ракет. Воно вище за довоєнний рівень, – пише видання.

Зазначається, що через санкції РФ була змушена на початку повномасштабної війни щонайменше на шість місяців різко зменшити виробництво ракет та іншого озброєння. Проте до кінця 2022 року військово-промислове виробництво Росії знову стало набирати обертів.

Зараз дивляться

Росія через організацію нелегальних мереж, які займаються контрабандою ключових компонентів, обійшла експортний контроль США. Менш ніж за рік РФ навчилася долати експортний контроль, спрямовуючи основні компоненти для виробництва через інші країни, як-от Туреччину та Вірменію.

Наразі чиновники побоюються, що збільшення виробництва ракет “може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України”.

NYT зазначає, що завдяки прибуткам від високих цін на енергоносії РФ отримала можливість ввозити контрабандою мікроелектроніку та інші компоненти, які потрібні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. А це своєю чергою призвело до того, що військове виробництво не лише відновилося, а й різко зросло.

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Випускає більше, ніж до війни: РФ наростила виробництво ракет і танків попри санкції

Як повідомив високопоставлений представник західного міністерства оборони, якщо раніше РФ могла виробляти 100 танків на рік, то зараз – 200. Також, за словами західних чиновників, РФ  близька до виробництва 2 млн артилерійських снарядів на рік.

Однак Росія все ж таки відчуває деяку нестачу, наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55.

Військова техніка, Ракета, Ракетобудування, Росія
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