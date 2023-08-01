Состояние энергетики, обстрелы РФ и блэкаут: действительно ли эта зима будет хуже предыдущей

Поскольку на календаре уже последний месяц лета, украинцы все больше со страхом думают о предстоящем осенне-зимнем периоде. В каком состоянии наша энергетика сейчас, ПВО, будет ли полный блэкаут и действительно ли будущая зима будет хуже, — читайте далее в материале.

Какая готовность к зиме

В правительстве заявили, что до 1 октября Украина будет технически готова к отопительному сезону 2023-2024, а газохранилища Украины уже заполнены на 80%.

— Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах 11,7 млрд м куб. газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн, — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С начала полномасштабной войны было повреждено 716 объектов теплоснабжения, восстановлено — более 65%. Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%.

Он отметил, что с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Будет ли РФ обстреливать энергетику

В Офисе президента относятся к предстоящей зиме без оптимизма, ведь уверены, что Россия попытается повторить террор энергетической системы Украины.

В этом убежден президент Украины Владимир Зеленский, поэтому, по его словам, главным приоритетом должна быть защита энергетической инфраструктуры.

— На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин — это максимальное содействие Силам обороны и безопасности, правительству Украины, помощь чиновникам в мероприятиях по защите энергетики, — сказал он.

Также Зеленский отметил, что общины должны быть максимального готовы к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике.

Со своей стороны, советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал украинцам не прятать далеко генераторы и все, что позволяет выживать во время войны.

— Пока война не завершится, все надо держать под рукой. Это очень важно, — заявил он в интервью 24 Каналу, говоря о том, к чему стоит готовиться этой зимой.

Он согласился с тем, что стартовые позиции энергетической инфраструктуры на начало этой зимы будут хуже, поскольку не все удастся восстановить.

— Ведь тогда была полноценная система, которая была сбалансирована, работала уже десятки лет. Россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС — не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас гораздо лучше, — заверил Подоляк.

Будут ли отключать свет зимой

Несмотря на предостережения со стороны руководства страны, Министерство энергетики Украины прогнозирует надежное обеспечение электричеством в течение отопительного сезона, поскольку считает, что сейчас украинская ПВО гораздо лучше, чем была в прошлом сезоне. Поэтому могут быть только временные отключения света в случае новых атак РФ.

Однако в Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

– Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, так же как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму, – сказал Кудрицкий в программе Подкаст на 11 канале.

В свою очередь городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в столице во время отопительного сезона могут быть частичные ограничения с поставками электричества из-за нагрузки на энергосистему.

— Мы не исключаем, что могут быть частичные ограничения (энергоснабжения в Киеве зимой, — Ред.). Но надеемся, что этого не произойдет, — отметил мэр столицы.

Будет ли полный блэкаут

Со своей стороны экс-министр энергетики Алексей Оржель (2019-2020) говорит, что то, будет ли энергетическая ситуация зимой хуже предыдущей, зависит от наличия и частоты атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Однако необходимо “иметь план Б”.

— Потенциально это зависит от того, насколько часто россияне будут бить по энергетической инфраструктуре. Если они сосредоточат свои удары именно по сетям, по объектам генерации, ситуация действительно может быть плохой. На сегодня происходят именно подготовительные работы, чтобы найти альтернативные источники. То есть это большие мобильные генераторы, которые должны запитать нашу критическую инфраструктуру. Чтобы была вода, тепло, — отметил эксперт.

Он добавил, что в некоторых областях ситуация может быть хуже, а где-то — лучше, но “мы сегодня должны готовиться, чтобы иметь огромные запасы резервов”.

В свою очередь аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, будет ли эта зима хуже, чем в прошлом году. Он отмечает, что ответить на этот вопрос сложно, но точно можно сказать одно — этот сезон будет таким же непростым.

Эксперт отметил, что сейчас состояние энергетики хуже, чем в прошлом году, до начала обстрелов. Ведь, во-первых, тогда функционировала Запорожская АЭС, а во-вторых, российские обстрелы на протяжении нескольких месяцев нанесли существенный удар по энергетической системе Украины. Аналитик говорит, что уже осенью все атомные блоки должны работать, однако объекты тепловой генерации не удастся восстановить полностью.

— У нас будет меньше мощностей, чем было. Но при нормальных условиях, при отсутствии обстрелов со стороны РФ, у нас не должно возникнуть проблем. Другое дело, что резонно все ожидают, что этот энергетический террор продолжится. И соответственно, из-за этого трудно спрогнозировать, какой будет зима. Если террор будет продолжаться, она однозначно будет не проще, чем в прошлом году. Очевидно, что россияне готовятся к террору и будут накапливать боевые запасы, ракеты, дроны, — говорит Прокип.

Здесь, по мнению аналитика, все зависит от погодных условий, интенсивности обстрелов и эффективности нашей ПВО. То есть, вполне вероятно, что будут плановые отключения, но эксперт уверен, что Украина пройдет эту зиму.

— Нельзя сказать, что мы укомплектованы средствами ПВО на таком уровне, чтобы предотвратить в принципе любые негативные сценарии прохождения зимы.

Если говорить о рисках отключений света в течение нескольких дней, то фактор погоды будет ключевым.

— Если интенсивность обстрелов будет такой, как в конце прошлой зимы, то, скорее всего, у нас не будет таких ситуаций, когда по 2-3 дня не было света. Здесь надо отдать должное, что сами энергетики тоже нашли решение, как управлять энергосистемой так, чтобы предотвратить системные аварии. Даже если обстрелы будут, то достаточно высоки шансы веерных отключений и меньшая вероятность системных аварий, когда у нас все останавливалось на 2-3 дня, — добавляет Прокип.

По его мнению, полного обесточивания на несколько дней всей Украины не будет, хотя это возможно для отдельных регионов.

Кроме того, эксперт уверен, что полного блэкаута в Украине не произойдет.

— Если блэкаут не произошел в прошлом году, если россияне не смогли нанести такого количества разрушений, чтобы спровоцировать системную аварию на несколько недель, то, учитывая, что и энергетики подготовились, и в вопросе защиты мы стали более опытными, я бы сказал, что самая высокая доля вероятности того, что этот сценарий исключен на эту зиму, — отмечает он.

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