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Юлия Захарченко, редактор ленты

МИД Румынии вызывает посла РФ и консультируется с НАТО из-за новых обломков дрона

Румунія
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Румынии выразили решительный протест из-за нарушения воздушного пространства и обнаруженных новых обломков беспилотника на территории страны. Там призывают Россию прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

В МИД отметили, что проинформировали и проводят консультации с союзниками НАТО о возможном развитии событий на границе между Румынией и Украиной. В то же время МИД Румынии срочно вызывает главу дипломатического представительства РФ.

По данным Министерства обороны Румынии, части, вероятно, российского беспилотника были обнаружены на территории страны после того, как в результате ударов РФ дронами утром 13 сентября повреждена инфраструктура порта в Измаильском районе на Юге Украины.

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В НАТО же ответили, что снова якобы не увидели преднамеренного нападения России на Румынию. Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, комментируя найденные обломки дрона-камикадзе Shahed на территории Румынии.

Иностранные журналисты обращают внимание, что это уже третий подобный случай в течение недели, когда Румыния сообщает об обнаружении фрагментов ударных дронов на территории своего государства после российских атак против Украины.

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Источник: Sky News
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Міноборони, МИД, НАТО, Румунія, Украина-НАТО
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