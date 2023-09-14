МИД Румынии вызывает посла РФ и консультируется с НАТО из-за новых обломков дрона
В Министерстве иностранных дел Румынии выразили решительный протест из-за нарушения воздушного пространства и обнаруженных новых обломков беспилотника на территории страны. Там призывают Россию прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
В МИД отметили, что проинформировали и проводят консультации с союзниками НАТО о возможном развитии событий на границе между Румынией и Украиной. В то же время МИД Румынии срочно вызывает главу дипломатического представительства РФ.
По данным Министерства обороны Румынии, части, вероятно, российского беспилотника были обнаружены на территории страны после того, как в результате ударов РФ дронами утром 13 сентября повреждена инфраструктура порта в Измаильском районе на Юге Украины.
В НАТО же ответили, что снова якобы не увидели преднамеренного нападения России на Румынию. Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, комментируя найденные обломки дрона-камикадзе Shahed на территории Румынии.
Иностранные журналисты обращают внимание, что это уже третий подобный случай в течение недели, когда Румыния сообщает об обнаружении фрагментов ударных дронов на территории своего государства после российских атак против Украины.
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