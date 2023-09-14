МЗС Румунії викликає посла РФ та консультується з НАТО через нові уламки дрона

У Міністерстві закордонних справ Румунії висловили рішучий протест через порушення повітряного простору та виявлені нові уламки безпілотника на території країни. Там закликають Росію припинити атаки на цивільну інфраструктуру України.

У МЗС зазначили, що поінформували та проводять консультації з союзниками НАТО про можливий розвиток подій на кордоні між Румунією та Україною. Водночас МЗС Румунії терміново викликає главу дипломатичного представництва РФ.

За даними Міністерства оборони Румунії, частини, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на території країни після того, як внаслідок ударів РФ дронами вранці 13 вересня пошкоджено інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на Півдні України.

Зараз дивляться

В НАТО ж відповіли, що знову нібито не побачили навмисного нападу Росії на Румунію. Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт, коментуючи знайдені уламки дрону-камікадзе Shahed на території Румунії.

Іноземні журналісти звертають увагу, що це вже третій подібний випадок протягом тижня, коли Румунія повідомляє про виявлення фрагментів ударних дронів на території своєї держави після російських атак проти України.

Джерело : Sky News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.