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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

МЗС Румунії викликає посла РФ та консультується з НАТО через нові уламки дрона

Румунія
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ Румунії висловили рішучий протест через порушення повітряного простору та виявлені нові уламки безпілотника на території країни. Там закликають Росію припинити атаки на цивільну інфраструктуру України.

У МЗС зазначили, що поінформували та проводять консультації з союзниками НАТО про можливий розвиток подій на кордоні між Румунією та Україною. Водночас МЗС Румунії терміново викликає главу дипломатичного представництва РФ.

За даними Міністерства оборони Румунії, частини, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на території країни після того, як внаслідок ударів РФ дронами вранці 13 вересня пошкоджено інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на Півдні України.

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В НАТО ж відповіли, що знову нібито не побачили навмисного нападу Росії на Румунію. Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт, коментуючи знайдені уламки дрону-камікадзе Shahed на території Румунії.

Іноземні журналісти звертають увагу, що це вже третій подібний випадок протягом тижня, коли Румунія повідомляє про виявлення фрагментів ударних дронів на території своєї держави після російських атак проти України.

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Джерело: Sky News
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Міноборони, МЗС, НАТО, Румунія, Україна-НАТО
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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