Я боролся только за это: Зеленский объяснил, имеет ли Украина план Б для вступления в НАТО

Полноценное членство Украины в НАТО станет политическим решением мира. Однако могут возникнуть случаи, когда кто-то из партнеров Организации Североатлантического договора будет против подобного решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей национального информационного телемарафона Наталье Мосейчук.

Глава государства ответил на вопрос, имеет ли Украина план Б (запасной), если не получит приглашение в НАТО во время саммита, который состоится в Вашингтоне в 2024 году.

— Если пригласят, то есть государства, которые имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то против среди союзников. В частности, шведские партнеры. Приглашение — это еще не все, но это очень близко, — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО — это политическое и конечное решение мира, когда государство будет в геополитике.

— Я боролся за приглашение только из-за этого, — обратил внимание глава государства.

Однако президент подчеркнул, что если Украина не получит приглашение в НАТО в 2024 году, тогда готова ждать в следующем году, в частности, на саммите в 2025 году.

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