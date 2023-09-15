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На следующей неделе Зеленский посетит Генассамблею ООН и встретится с Байденом – СМИ

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офис президента

На следующей неделе президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News.

— Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом, — отмечается в сообщении.

Пока неизвестно, где именно пройдет встреча лидеров – в Нью-Йорке или в Белом доме. В администрации президента США отказались давать комментарии.

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Напомним, последний раз Джо Байден и Владимир Зеленский встречались 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Лидеры обсудили поставки оружия и будущее вступление Украины в Альянс.

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Байден, Генасамблея ООН, Зеленський, США
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