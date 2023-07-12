Очень сильная встреча: о чем говорили Зеленский и Байден
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Лидеры обсудили ряд важных тем, которые касаются двух стран.
— Очень хорошая, сильная встреча с президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше, — утверждает глава государства.
Зеленский рассказал, что во время разговора с Байденом они обсудили все важные темы, среди которых длительная поддержка, оружие, политика и будущее вступление Украины в НАТО.
— Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, президент, — обратился Зеленский к Байдену.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк