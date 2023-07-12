Очень сильная встреча: о чем говорили Зеленский и Байден

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Лидеры обсудили ряд важных тем, которые касаются двух стран.

— Очень хорошая, сильная встреча с президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше, — утверждает глава государства.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Байденом они обсудили все важные темы, среди которых длительная поддержка, оружие, политика и будущее вступление Украины в НАТО.

— Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, президент, — обратился Зеленский к Байдену.

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