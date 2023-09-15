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Валентина Летяк, редактор ленты

Еврокомиссия продлит эмбарго на ввоз украинского зерна, но не до конца года – СМИ

Єврокомісія
Фото: Unsplash

15 сентября истекает срок действия запрета на ввоз зерна из Украины в пять стран ЕС. Поэтому сегодня Еврокомиссия, вероятно, продлит эмбарго, хотя, возможно, не до конца года, как того требует Польша, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на свои источники.

— Существуют веские аргументы в пользу продления эмбарго, в том числе данные, показывающие, что украинский экспорт увеличивается, несмотря на запрет. Однако последнее слово за главой Еврокомиссии, — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, решение относительно эмбарго будет принято во второй половине дня коллегиально, так называемым письменным способом.

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То есть, когда поступит официальный запрос главы кабинета комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, теоретически каждый из кабинетов комиссаров сможет представить комментарии. Только после этого будет одобрение от главы Еврокомиссии и затем опубликован пресс-релиз.

Евросоюз 2 мая ввел запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, 5 июня его продлили и 15 сентября истекает его срок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна решила не возобновлять импорт украинского зерна, независимо от решения Еврокомиссии.

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Денис Шмигаль

Источник: RMF FM

Еврокомиссия, Война в Украине, експорт зерна, Зерно, Польша, Украина-ЕС, Украина-Польша
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