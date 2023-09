Болгария за возобновление экспорта зерна из Украины после 15 сентября — Шмыгаль

Болгария поддерживает возобновление экспорта украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом сообщил в Twitte премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Спасибо парламенту Болгарии, правительству и премьер-министру Николаю Денкову за поддержку украинского народа и путей солидарности, — написал глава правительства.

Bulgaria supports the resumption of exports of ???????? agricultural products after 15 September. Grateful to ???????? Parliament, the government and Prime Minister Nikolai Denkov for the support of the Ukrainian people and Solidarity Lanes!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 14, 2023