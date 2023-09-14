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Экономика
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Болгария за возобновление экспорта зерна из Украины после 15 сентября — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Болгария поддерживает возобновление экспорта украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом сообщил в Twitte премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Спасибо парламенту Болгарии, правительству и премьер-министру Николаю Денкову за поддержку украинского народа и путей солидарности, — написал глава правительства.

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Накануне стало известно, что Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что государство не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года.

Со 2 мая действует запрет ЕС на ввоз зерна из Украины в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна не будет возобновлять импорт украинского зерна, независимо от решения ЕС.

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Денис Шмигаль

Болгария, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Экспорт, експорт зерна, Зерно, Україна-Болгарія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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