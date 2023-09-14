Болгария за возобновление экспорта зерна из Украины после 15 сентября — Шмыгаль
Болгария поддерживает возобновление экспорта украинской агропродукции после 15 сентября.
Об этом сообщил в Twitte премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Спасибо парламенту Болгарии, правительству и премьер-министру Николаю Денкову за поддержку украинского народа и путей солидарности, — написал глава правительства.
Bulgaria supports the resumption of exports of ???????? agricultural products after 15 September. Grateful to ???????? Parliament, the government and Prime Minister Nikolai Denkov for the support of the Ukrainian people and Solidarity Lanes!
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Болгарія підтримує відновлення…
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 14, 2023
Накануне стало известно, что Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что государство не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года.
Со 2 мая действует запрет ЕС на ввоз зерна из Украины в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна не будет возобновлять импорт украинского зерна, независимо от решения ЕС.
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