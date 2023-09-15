Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
15 вересня спливає термін дії заборони на ввезення зерна з України до п’яти країн ЄС. Тож сьогодні Єврокомісія, ймовірно, продовжить ембарго, хоча, можливо, не до кінця року, як того вимагає Польща, повідомляє радіостанція RMF FM з посиланням на свої джерела.
– Існують вагомі аргументи на користь продовження ембарго, зокрема дані, які показують, що український експорт збільшується попри заборону. Однак останнє слово за головою Єврокомісії, – йдеться в повідомленні.
За даними радіостанції, рішення щодо ембарго буде ухвалено в другій половині дня колегіально, так званим письмовим способом.
Тобто, коли надійде офіційний запит глави кабінету комісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, теоретично кожен із кабінетів комісарів зможе надати коментарі. Лише після цього буде схвалення від глави Єврокомісії і потім опубліковано пресреліз.
Євросоюз 2 травня запровадив заборону на ввезення українського зерна до п’яти країн, 5 червня її продовжили, і 15 вересня спливає її термін.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна, незалежно від рішення Єврокомісії.
Джерело: RMF FM
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко