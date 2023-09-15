Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ

Єврокомісія
Фото: Unsplash

15 вересня спливає термін дії заборони на ввезення зерна з України до п’яти країн ЄС. Тож сьогодні Єврокомісія, ймовірно, продовжить ембарго, хоча, можливо, не до кінця року, як того вимагає Польща, повідомляє радіостанція RMF FM з посиланням на свої джерела.

– Існують вагомі аргументи на користь продовження ембарго, зокрема дані, які показують, що український експорт збільшується попри заборону. Однак останнє слово за головою Єврокомісії, – йдеться в повідомленні.

За даними радіостанції, рішення щодо ембарго буде ухвалено в другій половині дня колегіально, так званим письмовим способом.

Зараз дивляться

Тобто, коли надійде офіційний запит глави кабінету комісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, теоретично кожен із кабінетів комісарів зможе надати коментарі. Лише після цього буде схвалення від глави Єврокомісії і потім опубліковано пресреліз.

Євросоюз 2 травня запровадив заборону на ввезення українського зерна до п’яти країн, 5 червня її продовжили, і 15 вересня спливає її термін.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна, незалежно від рішення Єврокомісії.

Читайте також
Болгарія за відновлення експорту зерна з України після 15 вересня – Шмигаль
Денис Шмигаль

Джерело: RMF FM

Єврокомісія, Війна в Україні, експорт зерна, Зерно, Польща, Україна-ЄС, Україна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
гроші, гривні
Вибух у Новій Каховці: окупанти впустили керовану авіабомбу на житловий район
нова каховка
У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Потужний моральний ляпас ворогу: Гуменюк про знищення ППО в Криму
Наталія Гуменюк
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь