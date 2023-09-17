Боррель планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генсеком ООН
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Об этом сообщает пресс-служба Евросоюза.
– В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в облегчении этой проблемы, заключив соглашение о Черноморской зерновой инициативе. Однако в июле прошлого года Россия решила отказаться от этого соглашения. Мы будем обсуждать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем пути и способы его возрождения, – заявил Боррель.
После блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы Украина открыла новые временные маршруты для гражданских судов.
Первые два гражданских судна согласились пройти через временный коридор в порты Украины для загрузки агропродукцией.
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