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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Боррель планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генсеком ООН

Боррель планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генсеком ООН
Фото: Правительственный портал

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает пресс-служба Евросоюза.

– В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в облегчении этой проблемы, заключив соглашение о Черноморской зерновой инициативе. Однако в июле прошлого года Россия решила отказаться от этого соглашения. Мы будем обсуждать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем пути и способы его возрождения, – заявил Боррель.

После блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы Украина открыла новые временные маршруты для гражданских судов.

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ЕС, Антоніу Гутерреш, Жозеп Боррель, Черноморская зерновая инициатива
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