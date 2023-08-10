Зерновая сделка. В ВМС объявили о новых коридорах для судов с украинским зерном

В Военно-морских силах Украины сообщили, что согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в или из черноморских морских портов Украины.

Несмотря на это отмечают, что на всех маршрутах сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.

– Ранее данные маршруты уже были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации (IMO). Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, которое гарантировано международным морским правом. Международная морская организация призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море, – говорится в сообщении.

Сначала эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения.

Отмечается, что к проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы / капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Напомним, что последнее судно с украинским зерном вышло из порта Одесса 16 июля.

17 июля Кремль заявил о выходе из зернового соглашения. В ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Позже глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, независимо от желания России.

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