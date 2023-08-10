Зерновая сделка. В ВМС объявили о новых коридорах для судов с украинским зерном
В Военно-морских силах Украины сообщили, что согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в или из черноморских морских портов Украины.
Несмотря на это отмечают, что на всех маршрутах сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.
– Ранее данные маршруты уже были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации (IMO). Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, которое гарантировано международным морским правом. Международная морская организация призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море, – говорится в сообщении.
Сначала эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что к проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы / капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.
Напомним, что последнее судно с украинским зерном вышло из порта Одесса 16 июля.
17 июля Кремль заявил о выходе из зернового соглашения. В ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.
Позже глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, независимо от желания России.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко