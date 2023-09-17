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Юлия Захарченко, редактор ленты

Военное сотрудничество между РФ и КНДР будет нарушением санкций — президент Южной Кореи

Военное сотрудничество между РФ и КНДР будет нарушением санкций — президент Южной Кореи
Фото: Getty Images

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Российской Федерацией является незаконным. Это станет нарушением санкций, введенных против КНДР и принятых Советом безопасности ООН.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в комментарии иностранным журналистам. По его словам, если сведения о военно-технических договоренностях между странами подтвердятся, тогда это будет противоречить резолюциям Совета безопасности ООН и другим международным санкциям.

Президент Южной Кореи утверждает, что мировое сообщество сильнее объединится, если сотрудничество РФ и КНДР станет более плотным. По его словам, ядерный удар со стороны Пхеньяна станет концом режима в КНДР.

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Он обратил внимание, что Южная Корея и США подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия будет быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к падению режима в КНДР.

В то же время Юн Сок Йоль подчеркнул, что расширенное сдерживание Соединенных Штатов Америки предусматривает готовность Вашингтона применить для защиты Южной Кореи все средства, включая ядерные.

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Источник: AP News
КНДР, Південна Корея, Северная Корея, Рада Безпеки, Радбез ООН, Санкції проти КНДР, США-КНДР
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