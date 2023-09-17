Військова співпраця між РФ і КНДР буде порушенням санкцій – президент Південної Кореї
Військова співпраця між Північною Кореєю та Російською Федерацією є незаконною. Це стане порушенням санкцій, запроваджених проти КНДР і ухвалених Радою безпеки ООН.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у коментарі іноземним журналістам. За його словами, якщо відомості про військово-технічні домовленості між країнами підтвердяться, тоді це суперечитиме резолюціям Ради безпеки ООН й іншим міжнародним санкціям.
Президент Південної Кореї стверджує, що світова спільнота сильніше об’єднається, якщо співпраця РФ і КНДР стане щільнішою. За його словами, ядерний удар з боку Пхеньяна стане кінцем режиму в КНДР.
Він звернув увагу, що Південна Корея та США підтвердили, що на будь-який напад з використанням ядерної зброї буде швидка, нищівна і рішуча відповідь, яка призведе до падіння режиму в КНДР.
Водночас Юн Сок Йоль наголосив, що розширене стримування Сполучених Штатів Америки передбачає готовність Вашингтона застосувати для захисту Південної Кореї всі засоби, включно із ядерними.
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