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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Військова співпраця між РФ і КНДР буде порушенням санкцій – президент Південної Кореї

Військова співпраця між РФ і КНДР буде порушенням санкцій – президент Південної Кореї
Фото: Getty Images

Військова співпраця між Північною Кореєю та Російською Федерацією є незаконною. Це стане порушенням санкцій, запроваджених проти КНДР і ухвалених Радою безпеки ООН.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у коментарі іноземним журналістам. За його словами, якщо відомості про військово-технічні домовленості між країнами підтвердяться, тоді це суперечитиме резолюціям Ради безпеки ООН й іншим міжнародним санкціям.

Президент Південної Кореї стверджує, що світова спільнота сильніше об’єднається, якщо співпраця РФ і КНДР стане щільнішою. За його словами, ядерний удар з боку Пхеньяна стане кінцем режиму в КНДР.

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Він звернув увагу, що Південна Корея та США підтвердили, що на будь-який напад з використанням ядерної зброї буде швидка, нищівна і рішуча відповідь, яка призведе до падіння режиму в КНДР.

Водночас Юн Сок Йоль наголосив, що розширене стримування Сполучених Штатів Америки передбачає готовність Вашингтона застосувати для захисту Південної Кореї всі засоби, включно із ядерними.

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Джерело: AP News
КНДР, Південна Корея, Північна Корея, Рада Безпеки, Радбез ООН, Санкції проти КНДР, США-КНДР
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Наталя Луценко
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