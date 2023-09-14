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Путин беспокоится, что расширение сотрудничества между РФ и КНДР нарушит схемы обхода санкций — ISW

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, обеспокоен тем, что расширение сотрудничества России с Северной Кореей может поставить под угрозу существующие схемы обхода санкций.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

14 сентября Путин на встрече с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области заявил, что Россия якобы продолжает соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но отметил, что в рамках действующих правил есть и некоторые возможности.

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Путин пытается показать нейтрально встречу с Кимом, чтобы Запад не ужесточил санкции против РФ из-за опасений, что Россия закупит у Северной Кореи артиллерийские боеприпасы для войны в Украине.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты готовы без колебаний ввести новые санкции, если Путин и Ким Чен Ын договорятся о передаче оружия между двумя странами.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила, что взаимодействие Москвы с Пхеньяном демонстрирует, в каком отчаянии находится Российская Федерация.

Источник: ISW
Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Росія, Санкції проти Росії
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