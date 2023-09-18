Газовый союз Путина с Меркель был “пактом Молотова — Риббентропа” — Моравецкий
Близкие отношения Германии и Российской Федерации в газовой сфере привели к полномасштабной агрессии Москвы против Украины. В частности, пакт Молотова — Риббентропа можно приравнять к так называемому энергетическому пакту Путин-Меркель.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после официальных мероприятий в Варшаве по случаю 84-летия начала агрессии СССР в сентябре 1939 года.
— Поскольку существовал пакт Молотова — Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель — Путин,- отметил он.
Моравецкий обратил внимание, что 17 сентября для Польши является символической датой, которая напоминает всем о зловещих последствиях российско-германского альянса.
Источник: PAP
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