Газовий союз Путіна з Меркель був “пактом Молотова — Ріббентропа” – Моравецький
Близькі відносини Німеччини та Російської Федерації у газовій сфері призвели до повномасштабної агресії Москви проти України. Зокрема, пакт Молотова — Ріббентропа можна прирівняти до так званого енергетичного пакту Путін-Меркель.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після офіційних заходів у Варшаві з нагоди 84-річчя початку агресії СРСР у вересні 1939 року.
– Позаяк існував пакт Молотова — Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий та енергетичний пакт Меркель — Путін,- зазначив він.
Моравецький звернув увагу, що 17 вересня для Польщі є символічною датою, яка нагадує всім про зловісні наслідки російсько-німецького альянсу.
Джерело: PAP
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