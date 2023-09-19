Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Мир
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

Мировой нефтяной эталон Brent приблизился к $95 за баррель, что обусловлено продолжением сокращения поставок Саудовской Аравией и РФ.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов до $94,40 за баррель к 14:21 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 79 центов до $91,56 за баррель.

Brent и WTI росли три недели подряд, пересекая границу максимума с ноября. Они находятся на пути к самому большому квартальному росту с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Сейчас смотрят

В понедельник Citi стал последним банком, который спрогнозировал, что цены на нефть марки Brent могут превысить $100 за баррель в этом году.

Кроме того, в сентябре Саудовская Аравия и Россия продлили общее сокращение поставок нефти на 1,3 млн баррелей в сутки до конца года.

Эти ограничения могут подтолкнуть рынок к дефициту в 2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, а дальнейшее сокращение запасов может оставить рынок уязвимым к дальнейшим ценовым скачкам в 2024 году, говорят аналитики ANZ.

Между тем некоторые сорта сырой нефти уже торгуются выше знаковой отметки в $100 за баррель.

Читайте также
РФ фактически потеряла всю прибыль от продажи нефти в Индию: как это произошло
обвал рубля, рубль долар

Согласно данным LSEG, в понедельник цена на нефть марки Qua Iboe превысила $100 за баррель. А малазийская нефть Tapis на прошлой неделе достигла $101,30.

— Мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне $90-100 в течение ближайших месяцев, а целевая цена на конец года — $95, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Источник: Reuters
нефть, Росія, Саудівська Аравія, ціни на нафту
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
Масштабы выросли в два раза за год: правительство РФ заказало 230 тыс. удостоверений для семей погибших
трупи російських окупантів у мішках
Оккупанты через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление – партизаны
Російські танки, техніка РФ
Зеленский рассказал, какой сигнал посылают удары дронов по России
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
Европа должна быть заинтересована, чтобы РФ не начала новую войну – президент Финляндии
президент фінляндії

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь