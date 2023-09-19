Нефть приближается к $100 за баррель: аналитики объяснили, чего ждать дальше

Мировой нефтяной эталон Brent приблизился к $95 за баррель, что обусловлено продолжением сокращения поставок Саудовской Аравией и РФ.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов до $94,40 за баррель к 14:21 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 79 центов до $91,56 за баррель.

Brent и WTI росли три недели подряд, пересекая границу максимума с ноября. Они находятся на пути к самому большому квартальному росту с момента начала полномасштабной войны в Украине.

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В понедельник Citi стал последним банком, который спрогнозировал, что цены на нефть марки Brent могут превысить $100 за баррель в этом году.

Кроме того, в сентябре Саудовская Аравия и Россия продлили общее сокращение поставок нефти на 1,3 млн баррелей в сутки до конца года.

Эти ограничения могут подтолкнуть рынок к дефициту в 2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, а дальнейшее сокращение запасов может оставить рынок уязвимым к дальнейшим ценовым скачкам в 2024 году, говорят аналитики ANZ.

Между тем некоторые сорта сырой нефти уже торгуются выше знаковой отметки в $100 за баррель.

Согласно данным LSEG, в понедельник цена на нефть марки Qua Iboe превысила $100 за баррель. А малазийская нефть Tapis на прошлой неделе достигла $101,30.

— Мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне $90-100 в течение ближайших месяцев, а целевая цена на конец года — $95, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Источник : Reuters

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