Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Звільнено Маляр та ще 5 заступників міністра оборони, а також держсекретаря
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

Світовий нафтовий еталон Brent наблизився до $95 за барель, що обумовлено продовженням скорочення поставок Саудівською Аравією і РФ.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів до $94,40 за барель до 14:21 за Гринвічем, в той час як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 79 центів до $91,56 за барель.

Brent і WTI зростали три тижні поспіль, перетнувши межу максимуму з листопада, і перебувають на шляху до найбільшого квартального зростання з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

У понеділок Citi став останнім банком, який спрогнозував, що ціни на нафту марки Brent можуть перевищити $100 за барель цього року.

Крім того, у вересні Саудівська Аравія і Росія продовжили загальне скорочення поставок нафти на 1,3 млн барелів на добу до кінця року.

Ці обмеження можуть підштовхнути ринок до дефіциту в 2 млн барелів на добу у четвертому кварталі, а подальше скорочення запасів може залишити ринок вразливим до подальших цінових стрибків у 2024 році, кажуть аналітики ANZ.

Тим часом деякі сорти сирої нафти вже торгуються вище знакової позначки у $100 за барель.

Читайте також
РФ фактично втратила весь прибуток від продажу нафти в Індію: як це відбулося
обвал рубля, рубль долар

Згідно з даними LSEG, у понеділок ціна на нафту марки Qua Iboe перевищила $100 за барель. А малайзійська нафта Tapis минулого тижня досягла $101,30.

– Ми очікуємо, що Brent буде торгуватися в діапазоні $90-100 протягом найближчих місяців, а цільова ціна на кінець року – $95, – сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Джерело: Reuters
нафта, Росія, Саудівська Аравія, ціни на нафту
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це могло бути неодноразове отруєння: Данілов про стан здоров’я Кадирова
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
Масштаби зросли удвічі за рік: уряд РФ замовив 230 тис. посвідок для сімей загиблих
трупи російських окупантів у мішках
Окупанти через Маріуполь перекидають резерви на Запорізький напрямок – партизани
Російські танки, техніка РФ
Зеленський розповів, який сигнал подають удари дронів по Росії
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
Європа має бути зацікавлена, щоб РФ не почала нової війни – президент Фінляндії
президент фінляндії

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь