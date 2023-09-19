Нафта наближається до $100 за барель: аналітики пояснили, чого чекати далі

Світовий нафтовий еталон Brent наблизився до $95 за барель, що обумовлено продовженням скорочення поставок Саудівською Аравією і РФ.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів до $94,40 за барель до 14:21 за Гринвічем, в той час як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 79 центів до $91,56 за барель.

Brent і WTI зростали три тижні поспіль, перетнувши межу максимуму з листопада, і перебувають на шляху до найбільшого квартального зростання з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

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У понеділок Citi став останнім банком, який спрогнозував, що ціни на нафту марки Brent можуть перевищити $100 за барель цього року.

Крім того, у вересні Саудівська Аравія і Росія продовжили загальне скорочення поставок нафти на 1,3 млн барелів на добу до кінця року.

Ці обмеження можуть підштовхнути ринок до дефіциту в 2 млн барелів на добу у четвертому кварталі, а подальше скорочення запасів може залишити ринок вразливим до подальших цінових стрибків у 2024 році, кажуть аналітики ANZ.

Тим часом деякі сорти сирої нафти вже торгуються вище знакової позначки у $100 за барель.

Згідно з даними LSEG, у понеділок ціна на нафту марки Qua Iboe перевищила $100 за барель. А малайзійська нафта Tapis минулого тижня досягла $101,30.

– Ми очікуємо, що Brent буде торгуватися в діапазоні $90-100 протягом найближчих місяців, а цільова ціна на кінець року – $95, – сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Джерело : Reuters

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